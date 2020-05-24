В Калужской области заразился COVID-19 главный борец с коронавирусом

Главный борец коронавирусом – главврач «Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД» Елена Алешина заразилась COVID-19. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

- Она находится под наблюдением в своей родной «инфекционке», работу которой настроила на противодействие заболеванию, - рассказал он. - Елена Николаевна со свойственной ей энергией с самого начала запуска противоэпидемиологических мер активно включилась в борьбу с инфекцией. Находилась внутри «красной зоны», помогала коллегам, обучала врачей, которые приезжали на усиление. И этот случай – еще одно напоминание, в каких тяжелейших условиях приходится работать нашим медикам. Они стараются изо всех сил и не жалеют себя. Вклад Елены Николаевны в борьбу с коронавирусом неоценим. И мы видим, что за последние полторы недели количество выздоровевших - стабильно высокое. Это говорит о том, что мы справляемся с вирусом.

Состояние Алешиной оценивается врачами как удовлетворительное.