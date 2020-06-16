Калужскому аэропорту исполнилось пять лет

Во вторник, 16 июня, исполнилось 5 лет с момента начала регулярной авиационной деятельности АО «Международный аэропорт Калуга».

Ровно пять лет назад был обслужен первый регулярный коммерческий пассажирский рейс по маршруту Калуга-Санкт-Петербург, выполненный авиакомпанией «Комиавиатранс».

18 августа 2015 года аэропорт получил статус международного, а уже 4 сентября 2015 года впервые принял международный рейс.

Аэропорт способен принимать все виды среднемагистральных воздушных судов, включая Boeing 737-800 и Airbus А321, а также все самолеты и вертолеты меньшего размера.

В настоящее время в аэропорту функционирует два терминала – для внутренних и международных рейсов. Общая пропускная способность двух терминалов составляет 350 человек в час.

Международный терминал был спроектирован и построен с нуля, открыт в 2018 году и использовался для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу. Он оборудован 10 кабинками паспортного контроля, что позволяет обслуживать рейсы без задержек.

За пять прошедших лет аэропорт «Калуга» обслужил более 285 000 пассажиров, принял и отправил более 8 200 рейсов, обработал более 1,7 млн килограмм груза, почты и багажа.

В весенне-летнем сезоне 2020 года из Калуги выполняются прямые рейсы по 10 российским направлениям: Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапа.