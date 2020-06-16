«Говорить о новых этапах снятия ограничений не приходится»: ситуация с коронавирусом в Калуге остаётся тяжёлой

В понедельник, 15 июня, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсудили распространение коронавируса в Калуге.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергей ПАВЛОВ рассказал, что коэффициент распространения коронавируса в Калуге высокий - 0,94.

- Говорить о новых этапах снятия ограничений не приходится, - подчеркнул Павлов.

Чиновники отмечают, что калужане устали от особого режима. Всё чаще люди приходят в магазины без масок и перчаток.

Проверка калужского общественного транспорта показала, что 60% пассажиров не пользуются средствами индивидуальной защиты.

Между тем полицейские продолжают вести с калужанами разъяснительные беседы, пытаться убедить их соблюдать социальную дистанцию. Всего стражи порядка уже пообщались с 35 000 человек.

15 июня коммунальщики планировали в последний раз провести дезинфекцию тротуаров, остановок и других общественных мест. Но поскольку ситуация остаётся сложной, обрабатывать их будут до 1 июля.

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