В Калужской области спасли косулю

Ранним утром в понедельник, 15 июня, в деревне Жерело Калужской области в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что в заборе застряла косуля, сообщает региональное минприроды.

Спасать животное отправился охотовед Александр Лысов, специалист «Калугаоблохоты». Он помог косуле освободится.

- В результате происшествия животное не пострадало. Освобожденная косуля моментально умчалась в лес, – сообщил он.