В Калужской области спасли косулю

Ранним утром в понедельник, 15 июня, в деревне Жерело Калужской области в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что в заборе застряла косуля, сообщает региональное минприроды.
Спасать животное отправился охотовед Александр Лысов, специалист «Калугаоблохоты». Он помог косуле освободится.
- В результате происшествия животное не пострадало. Освобожденная косуля моментально умчалась в лес, – сообщил он.
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