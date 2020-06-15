Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 15 июня

В Калужской области в понедельник, 15 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних с 5169 до 5246. За сутки подтвердили 77 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровел ещё 41 пациент. Всего с болезнью уже справились 2526 наших земляков.
За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.
Лечение сейчас продолжает 2681 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 671 (+19 к предыдущему дню),
- Обнинск – 611 (+12),
- Боровский район – 256 (+1),
- Жуковский район – 184 (+3),
- Малоярославецкий район – 168 (-7),
- Дзержинский район – 124 (+11) ,
- Кировский район – 112 (+6),
- Людиновский район – 100 (+1),
- Козельский район – 91 (-2),
- Бабынинский район – 77 (+1),
- Ферзиковский район – 37,
- Жиздринский район – 36,
- Хвастовичский район – 31,
- Думиничский район – 28 (-12),
- Перемышльский район – 27,
- Медынский район – 24 (+1),
- Сухиничский район – 16,
- Мещовский район – 14,
- Барятинский район – 13 (+2),
- Мосальский район – 13,
- Куйбышевский район – 11 (+1),
- Спас-Деменский район – 11 (+1),
- Юхновский район – 9,
- Тарусский район – 7 (-2),
- Износковский район – 6,
- Ульяновский район – 4.
Коронавирус в Калужской области, новые случаи за каждый день.
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