Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 15 июня

В Калужской области в понедельник, 15 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних с 5169 до 5246. За сутки подтвердили 77 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровел ещё 41 пациент. Всего с болезнью уже справились 2526 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.

Лечение сейчас продолжает 2681 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 671 (+19 к предыдущему дню),

Обнинск – 611 (+12),

Боровский район – 256 (+1),

Жуковский район – 184 (+3),

Малоярославецкий район – 168 (-7),

Дзержинский район – 124 (+11) ,

Кировский район – 112 (+6),

Людиновский район – 100 (+1),

Козельский район – 91 (-2),

Бабынинский район – 77 (+1),

Ферзиковский район – 37,

Жиздринский район – 36,

Хвастовичский район – 31,

Думиничский район – 28 (-12),

Перемышльский район – 27,

Медынский район – 24 (+1),

Сухиничский район – 16,

Мещовский район – 14,

Барятинский район – 13 (+2),

Мосальский район – 13,

Куйбышевский район – 11 (+1),

Спас-Деменский район – 11 (+1),

Юхновский район – 9,

Тарусский район – 7 (-2),

Износковский район – 6,

Ульяновский район – 4.

Коронавирус в Калужской области, новые случаи за каждый день.

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