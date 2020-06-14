Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 июня

В воскресенье, 14 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних с 5091 до 5169. За сутки подтверждены 78 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 27 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2485 наших земляка.
За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.
Лечение сейчас продолжают 2645 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
• Калуга – 652 (+8 к предыдущему дню),
• Обнинск – 599 (+18),
• Боровский район – 255 ( +5),
• Жуковский район – 181(+3),
• Малоярославецкий район – 175 (+3),
• Дзержинский район – 113 (+3) ,
• Кировский район – 106,
• Людиновский район – 99 (+2),
• Козельский район – 93 (+4),
• Бабынинский район – 76 (+2),
• Думиничский район – 40 (+1),
• Ферзиковский район – 37,
• Жиздринский район – 36 (-3),
• Хвастовичский район – 31 ,
• Перемышльский район – 27,
• Медынский район – 23,
• Сухиничский район – 16(-1),
• Мещовский район – 14,
• Мосальский район – 13 (+4),
• Барятинский район – 11 (+1),
• Куйбышевский район – 10,
• Спас-Деменский район – 10,
• Тарусский район – 9,
• Юхновский район – 9 (+2),
• Износковский район – 6,
• Ульяновский район – 4.
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