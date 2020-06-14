Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 июня

В воскресенье, 14 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних с 5091 до 5169. За сутки подтверждены 78 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.



Выздоровели ещё 27 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2485 наших земляка.



За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2645 человек.



Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

• Калуга – 652 (+8 к предыдущему дню),

• Обнинск – 599 (+18),

• Боровский район – 255 ( +5),

• Жуковский район – 181(+3),

• Малоярославецкий район – 175 (+3),

• Дзержинский район – 113 (+3) ,

• Кировский район – 106,

• Людиновский район – 99 (+2),

• Козельский район – 93 (+4),

• Бабынинский район – 76 (+2),

• Думиничский район – 40 (+1),

• Ферзиковский район – 37,

• Жиздринский район – 36 (-3),

• Хвастовичский район – 31 ,

• Перемышльский район – 27,

• Медынский район – 23,

• Сухиничский район – 16(-1),

• Мещовский район – 14,

• Мосальский район – 13 (+4),

• Барятинский район – 11 (+1),

• Куйбышевский район – 10,

• Спас-Деменский район – 10,

• Тарусский район – 9,

• Юхновский район – 9 (+2),

• Износковский район – 6,

• Ульяновский район – 4.

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