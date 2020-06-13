Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 июня

В субботу, 13 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних с 5011 до 5091. За сутки подтверждены 80 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.



Выздоровели ещё 14 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2458 наших земляка.



За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2594 человека.



Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

• Калуга – 644 (+4 к предыдущему дню),

• Обнинск – 582 (+24),

• Боровский район – 250 ( +16),

• Жуковский район – 178(+9),

• Малоярославецкий район – 172 (+3),

• Дзержинский район – 110 ,

• Кировский район – 106 (+3),

• Людиновский район – 97 (+2),

• Козельский район – 89,

• Бабынинский район – 74 (-2),

• Думиничский район – 39 (-2),

• Жиздринский район – 39 (+2),

• Ферзиковский район – 37 (+1),

• Хвастовичский район – 31 (+4),

• Перемышльский район – 27 (-3),

• Медынский район – 23 (+1),

• Сухиничский район – 17,

• Мещовский район – 14,

• Куйбышевский район – 10,

• Спас-Деменский район – 10,

• Барятинский район – 10 (+1),

• Тарусский район – 9,

• Мосальский район – 9,

• Барятинский район – 10(+1),

• Юхновский район – 7 (+1),

• Износковский район – 6,

• Ульяновский район – 4.

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