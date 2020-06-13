Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 июня

В субботу, 13 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних с 5011 до 5091. За сутки подтверждены 80 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 14 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2458 наших земляка.
За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.
Лечение сейчас продолжают 2594 человека.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
• Калуга – 644 (+4 к предыдущему дню),
• Обнинск – 582 (+24),
• Боровский район – 250 ( +16),
• Жуковский район – 178(+9),
• Малоярославецкий район – 172 (+3),
• Дзержинский район – 110 ,
• Кировский район – 106 (+3),
• Людиновский район – 97 (+2),
• Козельский район – 89,
• Бабынинский район – 74 (-2),
• Думиничский район – 39 (-2),
• Жиздринский район – 39 (+2),
• Ферзиковский район – 37 (+1),
• Хвастовичский район – 31 (+4),
• Перемышльский район – 27 (-3),
• Медынский район – 23 (+1),
• Сухиничский район – 17,
• Мещовский район – 14,
• Куйбышевский район – 10,
• Спас-Деменский район – 10,
• Барятинский район – 10 (+1),
• Тарусский район – 9,
• Мосальский район – 9,
• Барятинский район – 10(+1),
• Юхновский район – 7 (+1),
• Износковский район – 6,
• Ульяновский район – 4.
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