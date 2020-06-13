В Калужской области 2458 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса у 14 человек. С начала эпидемии с опасной болезнью справились 2458 жителей региона.

Новых смертей не зафиксировано. Всего скончались 39 калужан.

Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 5011 случаев.

В целом в России за последние сутки подтвердили 8706 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 520 129. Вылечились 274 641 человека, скончались 6 289.

UPD. В Калужской области подтвердили 5091 случай заражения коронавирусом.

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