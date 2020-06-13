Калужская область вошла в тройку регионов с самым медленным распространением COVID-19 в ЦФО

В Калужской области 5011 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 88 за последние сутки. 2444 человека выздоровело, из них 52 за последние сутки.

В регионе за последнюю неделю число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 13%.

- Этот показатель один из самых низких в ЦФО. Темп прироста по ЦФО за неделю составил 16%, по России - 14% , - сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.



Наиболее высокие показатели по ЦФО отмечены в Воронежской области (54%). Меньше всего число выявленных случаев в ЦФО увеличилось в Московской и Рязанской областях (по 12%).

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