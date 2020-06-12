Калужан просят не купаться в водоёмах

Как мы рассказывали, региональный Роспотребнадзор опубликовал список мест для купания, прошедших контроль качества воды по санитарным нормам. Однако калужан просят воздержаться от купания в водоёмах.

- Многие калужане уже охотно выезжают отдыхать на реки и озёра. Конечно, отдыхать гражданам у воды нельзя запретить, но вот от купания специалисты ГУ МЧС России по Калужской области настоятельно рекомендуют пока воздержаться. Дождитесь официального открытия купального сезона! Для вашей же безопасности откроются организованные места для приёма отдыхающих, заработают спасательные посты, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.

Инспекторы усилили ежедневные патрулирования наиболее популярных мест отдыха калужан.

Напомним, что неделе этой в Яченском водохранилище едва не утонул ребёнок, а на Оке – пьяная компания.

