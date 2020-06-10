В Калуге пьяную компанию спасли на диком пляже

В Калужской области пляжи официально откроются только в середине июля. Однако уже находятся желающие искупаться в Оке или Яченском водохранилище, сообщает в среду, 10 июня, региональное ГУ МЧС.

- В понедельник, на одном из несанкционированных пляжей реки Оки нетрезвая компания решила искупаться, но, хорошо, что наш патруль оказался рядом, поскольку сейчас мы работаем в усиленном режиме, увидели происходящее, оказали им своевременную помощь, - рассказал инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области Александр РОЖКОВ. - На Яченском водохранилище вчера было порядка 300 человек, большинство не купаются, просто отдыхают, но некоторые дети лезут в воду, а ведь детям до 14 лет вообще запрещено купание без сопровождения родителей, есть соответствующее постановление Калужской области.