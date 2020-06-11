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На каких водоемах Калуги и области можно купаться

Екатерина Киселева
Опубликовано: 11.06.2020 14:40 1 374
На каких водоемах Калуги и области можно купаться

В среду, 10 июня, региональный Роспотребнадзор опубликовал список мест для купания, прошедших контроль качества воды по санитарным нормам.

Водоемы, в которых вода соответсвует нормам:

Калуга:

  • пруд Вырка в деревне Верхняя Вырка,
  • водоем в деревне Лаврово-Песочня,
  • Сероводородные озера.

Барятинский район:

  • озера в деревне Шершнево,
  • озеро в село Барятино.

Кировский район:

  • Верхнее озеро (в районе улицы Набережной).

Людиновский район:

  • Верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь),
  • река Неполодь.

Мосальский район:

  • водоем в Мосальске.

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесхоз.

Не рекомендуется купаться на следующих пляжах:

Калуга:

  • река Ока (оба пляжа на правом и левом берегах, пляж в районе ГИБДД),
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • пруд в деревне Нижняя Вырка,
  • озеро Резвань,
  • Яченское водохронилище (район Бора).

Боровский район:

  • река Протва в Боровске (район поселка Институт),
  • река Протва в городе Ермолино (улица Советская).

Дзержинский район:

  • место отдыха на реке Шаня в городе Кондрово (улица Набережная),
  • река Суходрев в поселке Полотняный Завод,
  • озеро в деревне Озеро,
  • обводненный карьер в деревне Новоскаковское,
  • озеро Угорское в районе Мостовского карьера (МО СП «Село Дворцы»),
  • река Угра в деревне Тучнево и деревне Люблинка.

Жуковский район:

  • Жуков пруд,
  • городской пляж на Протве,
  • река Протва (Трубинский мост).

Износковский район:

  • пруд в селе Износки.

Кировский район:

  • Нижнее озеро (на плотине в районе улицы Ломоносова),
  • Верхнее озеро (у городского парка в районе улицы Набережной).

Куйбышевский район:

  • пруд Верхний в деревне Садовище,
  • пруд в деревне Падерки.

Малоярославецкий район:

  • река Суходрев после поселка Детчино, Аурово (у моста),
  • пруд санатория «Воробьево»,
  • река Лужа в Малоярославце (Ивановский мост).

Медынский район:

  • река Медынка в Медыни.

Тарусский район:

  • река Ока (место купания в центральной части Тарусы, ниже места сброса очистных сооружений),
  • река Таруска (устье).
Екатерина Киселева
Опубликовано: 11.06.2020 14:40 1 374
Тэги: общество
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