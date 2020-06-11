На каких водоемах Калуги и области можно купаться

В среду, 10 июня, региональный Роспотребнадзор опубликовал список мест для купания, прошедших контроль качества воды по санитарным нормам.

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