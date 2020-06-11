На каких водоемах Калуги и области можно купаться

В среду, 10 июня, региональный Роспотребнадзор опубликовал список мест для купания, прошедших контроль качества воды по санитарным нормам.
Водоемы, в которых вода соответсвует нормам:
Калуга:
- пруд Вырка в деревне Верхняя Вырка,
- водоем в деревне Лаврово-Песочня,
- Сероводородные озера.
Барятинский район:
- озера в деревне Шершнево,
- озеро в село Барятино.
Кировский район:
- Верхнее озеро (в районе улицы Набережной).
Людиновский район:
- Верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь),
- река Неполодь.
Мосальский район:
Спас-Деменский район:
Не рекомендуется купаться на следующих пляжах:
Калуга:
- река Ока (оба пляжа на правом и левом берегах, пляж в районе ГИБДД),
- река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
- Рождественские пруды,
- пруд в деревне Нижняя Вырка,
- озеро Резвань,
- Яченское водохронилище (район Бора).
Боровский район:
- река Протва в Боровске (район поселка Институт),
- река Протва в городе Ермолино (улица Советская).
Дзержинский район:
- место отдыха на реке Шаня в городе Кондрово (улица Набережная),
- река Суходрев в поселке Полотняный Завод,
- озеро в деревне Озеро,
- обводненный карьер в деревне Новоскаковское,
- озеро Угорское в районе Мостовского карьера (МО СП «Село Дворцы»),
- река Угра в деревне Тучнево и деревне Люблинка.
Жуковский район:
- Жуков пруд,
- городской пляж на Протве,
- река Протва (Трубинский мост).
Износковский район:
Кировский район:
- Нижнее озеро (на плотине в районе улицы Ломоносова),
- Верхнее озеро (у городского парка в районе улицы Набережной).
Куйбышевский район:
- пруд Верхний в деревне Садовище,
- пруд в деревне Падерки.
Малоярославецкий район:
- река Суходрев после поселка Детчино, Аурово (у моста),
- пруд санатория «Воробьево»,
- река Лужа в Малоярославце (Ивановский мост).
Медынский район:
Тарусский район:
- река Ока (место купания в центральной части Тарусы, ниже места сброса очистных сооружений),
- река Таруска (устье).