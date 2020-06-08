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Назначен новый заместитель губернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2020 11:33 8 3892
Назначен новый заместитель губернатора Калужской области

Ольга Иванова и Михаил Голубев.

Министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА назначена заместителем губернатора. В понедельник, 8 июня, об этом сообщил врио губернатора Владислав Шапша.

Иванова будет курировать строительство, ЖКХ и дорожное хозяйство.

- Сейчас горячая пора: кипит стройка, идёт подготовка к отопительному периоду, ремонтируются дороги, - отметил он. - Эти стратегические направления требуют строгого контроля.

И.о. министра дорожного хозяйства Калужской области назначен Михаил Леонидович Голубев. До этого он был начальником ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик».

Напомним, на прошлой неделе по собственному желанию уволился первый замгубернатора Владимир Мазур. Из Калуги он уехал на работу в Москву.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2020 11:33 8 3892
Тэги: общество область
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