Первый заместитель губернатора Калужской области ушёл в отставку

Первый заместитель губернатора Калужской области Владимир МАЗУР ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение в понедельник, 1 июня, подписал врио губернатора Владислав Шапша.

В документе уточняется, что договор расторгнут по инициативе Мазура.

Напомним, Владимир Мазур приехал в Калугу год назад – в конце мая 2019 года. До этого он был главой администрации Тобольска.

Кто займёт место Мазура в правительстве Калужской области, пока не уточняется.