В Калужской области опубликовали новые данные по коронавирусу

За последние сутки в Калужской области ещё 22 человека выздоровело от коронавируса. Новых смертей не зафиксировано, сообщили KP40 в понедельник, 8 июня, в федеральном оперативном штабе.

На данный момент известно о 4600 заболевших. Новые данные региональный оперштаб опубликует чуть позже.

В целом в России подтвердили за сутки 8 985 случаев. С начала эпидемии COVID-19 – 476 658. Выздоровели 230 688, скончался 5 971 человек.

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