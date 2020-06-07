Коронавирус в Калужской области, последние данные на 7 июня: заразилось 4511 человек

Коронавирус в Калуге, последние данные на 7 июня 2020 года - в области подтверждено 4511 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

За последние сутки прибавилось 80 пациентов, вылечились 70 калужан. В Ферзиковском районе умер мужчина. Всего смертельных случаев за время эпидемии - 36.

В больницах на лечении находятся 2452 жителя нашего региона. Больше всего в Калуге, Обнинске, Боровском, Малоярославецком, Жуковском и Кировском районах.

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