24 июня в России объявили нерабочим днём

Президент России Владимир Путин объявил среду, 24 июня, нерабочим днем с сохранением заработной платы. В эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

В президентском указе отмечается, что в 10:00 на Красной площади в Москве и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22:00 состоятся артиллерийские салюты.

Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.

Напомним, 9 мая парады не смогли провести из-за эпидемии коронавируса. А 24 июня 1945 года состоялся легендарный Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

Как будет организован праздник в Калуге и других городах Калужской области, пока не сообщается.