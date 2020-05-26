Калужскую гостиницу ждёт крупный штраф за приём гостей во время эпидемии

Гостиницу в Калуге заподозрили в незаконном приёме гостей в период действия режима самоизоляции. Во вторник, 26 мая, об этом рассказал начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ.

В это управление обратилась женщина из другого региона. Она обзвонила много отелей, и там ей отказывали в приёме, так как до 31 мая в Калужской области гостиницы могут принимать только тех жильцов, которые находятся в командировке или служебной поездке. Но в одном из небольших отелей на улице Театральной согласились её поселить, не поинтересовавшись целью поездки.

- Методом удаленного мониторинга была изучена поступившая информация, - сообщил Орехов на своей странице в Facebook. – И, как оказалось, в гостинице действительно осуществляют бронь граждан, по телефону можно получить услугу по бронированию номеров на текущие даты. О том, для каких целей осуществляется бронирование номера, сотрудников службы бронирования не интересует.

Теперь владельцам грозит штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ. Для юрлиц он составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Тем временем

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