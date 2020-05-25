Калужанка рассказала, что творится во время эпидемии коронавируса в Испании

Калужанка Наталия Панкратова уже 4 года живёт в посёлке Санта-­Понса на испанском острове Майорка.

— Это небольшой ­туристический посёлок, который находится в 20 км от Пальма-де-Майорка. Население — всего 10 тысяч человек, — ​рассказывает Наталия. — ​Весь остров состоит из больших поселений и поменьше. На Майорке всего один город — ​Пальма-де-Майорка, центр жизни. В Санта–Понса, где я живу, очень красиво: ​пальмы, сосны. Круглый год всё в цвету, сейчас много роз. Есть большой пляж с белоснежным песком и несколько небольших — ​в бухтах. Средиземное море прозрачное, чистое, в паре метров от берега видно дно.

Я работаю в отеле. Туристический сезон здесь начинается 1 мая. Но наш отель открылся в феврале, мы принимали туристов–велосипедистов. У них в это время специальные программы. Пока нет сильной жары, удобно ездить по острову на велосипедах.

В нашем отеле отдыхает много немцев и швейцарцев, но бывают и англичане, и ирландцы. А вот русских немного. Поэтому, чтобы работать здесь, надо знать английский, немецкий и испанский. Английский и испанский я знаю, сейчас учу немецкий, скоро экзамен на сертификат.



Курортная зона

— В Санта–Понса мы с мужем снимаем квартиру. Недвижимость на Майорке очень дорогая — ​курортная зона, купить что-­то нереально, цены зашкаливают. За 100 тысяч евро можно приобрести только маленькую студию. Поэтому у всех в основном съёмное жильё. В посёлках, которые далеко от побережья, цены ниже. Но чтобы переехать, надо получить водительские права — пока их у меня нет.

Санта–Понса живёт в основном туристическим бизнесом: отели, рестораны, магазины. Зимой всё замирает. ­Конечно, открыты магазины, некоторые рестораны, идёт стройка, работают службы доставки, но те, кто занят в сфере туризма, три месяца дома. Это время нам оплачивают по определённой схеме: ​70% от зарплаты. Если ты проработал год, пособие платят 3 месяца, если больше года — 5 месяцев.

Первую зиму я перенесла тяжело: дома здесь не отапливаются. Обогреватель у нас есть, но электричество дорогое, не сравнить с Россией. Я постоянно куталась в сто одёжек, но теперь привыкла к испанской зиме.



Перчатки обязательны, маски — ​нет

— 14 марта объявили ограничительный режим, одну из степеней чрезвычайного положения, и посадили нас по домам. Выходить можно было только в магазин, в аптеку и погулять с собакой в 100 м от дома. Если кто-то работал, на работу разрешалось. Открыты были только продуктовые магазины, в них же есть и бытовая химия, и табачные киоски, в которых в том числе и газеты продаются. Причём в первую неделю магазины были пустые — сметали всё. Гречку испанцы не едят и даже не знают, что это такое, её здесь нет. Скупали туалетную бумагу, мясо, замороженные продукты. Мы приехали в магазин, а там пустые полки. Но потом всё нормализовалось, сейчас дефицита нет, паника прошла. Но цены в магазинах поднялись. Подорожали фрукты, свинина — у испанцев это самые популярные продукты.

На улице приходилось соблюдать дистанцию — ​2 метра. Обязательны перчатки. А маски — ​только в общественном транспорте. На улице или в магазине они рекомендуются, но не обязательны. Мы иногда надеваем, когда народу много, от греха подальше. Масок, кстати, сначала нигде не было. Теперь они продаются ​везде, и на них установлена фиксированная цена — ​98 центов.

Перед входом в магазины стоят дезинфицирующие средства, можно побрызгать на руки, лежат одноразовые перчатки.

Я первую неделю работала, мне выдали сертификат, что могу ходить по улице. Было страшно приходить в отель: не знаешь, что за гости приехали, вдруг у них вирус. Тогда у нас почти 50% номеров было заселено. Мы уже начали в нормальном режиме работать. В течение недели всех туристов вывезли. Они, бедолаги, тоже попали. Вместо путешествия по Майорке сидели в своих номерах. К 20 марта остались занятыми всего 5 номеров, а потом отель закрыли.



Жёсткие меры

— Через неделю карантин стали ужесточать. В магазин стало можно выходить, чтобы закупиться на несколько дней. Если ты пошёл, например, только за бутылкой пива, могли оштрафовать.

По телефону, как в Италии, нас не отслеживали — по крайней мере, об этом не предупреждали. Да мы и не ходили никуда, до магазина только. Кто не соблюдал карантин, первый штраф — ​600 евро, за повторное нарушение сумма штрафа возрастала.

Народу на улице никого не было. Посёлок пустой. Постоянно циркулировала полиция — ​на машинах, на мотоциклах. Несколько раз я видела армейские машины. Периодически пролетали полицейские и военные вертолёты.

Нам запретили ездить в машине по два человека, даже если вы муж и жена. Не разрешали ездить в другие города. Везде стояла полиция и проверяла.

Народ здесь дисциплинированный, сказали: сидеть дома, все и сидят. Каждый день в 8 вечера многие выходили на балконы и аплодировали врачам. Сейчас в это время разрешили прогулки, поэтому традиция аплодисментов постепенно уходит.

На улицах ни машин, ни людей.

В посёлке — красивые пейзажи: ​сосны, пальмы, виллы.

Не скучали

— Проблем с тем, чтобы сидеть дома, у меня не было. Ни я, ни муж по этому поводу не сокрушались. У нас живут кот и кошка, они нам скучать не дают. Я дома занимаюсь спортом, нашла на YouTube восточные танцы, чтобы быть в форме. Учу немецкий. А ещё надо убираться, поесть готовить. У нас есть друзья — ​семейная пара, они ждут ребёнка. Я так жалею, что у меня нет ниток под рукой, — тёплый плед им связала бы! Не понимаю людей, которые жалуются, что не могут придумать, чем себя занять. Занятие всегда найдётся!

Конечно, иногда хочется прогуляться, тем более что погода хорошая — солнце, тепло. А у нас из окна вид на море — очень красиво, это тоже спасает от депрессии!

Уже открываются летние рестораны — столики вынесли на улицу.​

До июля не работаем

— Заражённых на острове немного. Такого кошмара, как на материковой Испании, в Мадриде, у нас не было. Статистика даётся не по посёлку, а по Балеарским островам (Майорка, Менорка, Ибица и Форментера). На начало мая зафиксировано 1953 случая коронавируса, 320 пациентов — в активной форме, 210 смертельных исходов. За вчерашний день прибавилось всего трое заболевших.

Карантин здесь продлили до 30 июня. На работу не ходим. Я получаю пособие: ​70% от зарплаты, его оформляют работодатели. Деньги перечисляют на карту. Знаю, что некоторым за март ещё не перечислили. У нас остров — видимо, народу мало, всё быстро оформили. А на материке люди жалуются, что только в июне деньги получат. Но тем, кто нуждается в помощи и кому нечего есть, ​помогают специальные службы.

Из мер поддержки была заморозка по ипотеке, но с определёнными условиями, под которые не все попали. Подходящей отсрочки по оплате арендных платежей нет, нужно договариваться с хозяевами или обращаться в банк за беспроцентным кредитом на срок не более 6 месяцев именно на эту цель, но при этом тоже есть ряд условий. Заявления по кредитам рассматриваются долго, надо много документов собрать, подтвердить, что упал доход. Мы жильё снимаем и сами договаривались со своей арендодательницей (она немка и сейчас живёт в Германии), чтобы разрешила пока не платить.

На первой береговой линии стоят отели, но туристов в них нет.

Поехали на барбекю

— В мае начался процесс выхода из карантина. Заработали парикмахерские, открылись некоторые магазины одежды. Со 2 мая разрешили прогулки в определённые часы. Нас разделили на группы. Взрослым (с 14 до 70 лет) разрешено гулять и заниматься спортом с 6 до 10 утра и с 8 до 11 вечера. Пожилым людям можно выходить с 10 до 12 и с 19 до 20. Детям — ​с 12 до 19. А с 11 мая разрешили встречаться с родственниками, друзьями, но собираться вместе не больше 10 человек. Мы сразу на барбекю к друзьям поехали.

Также с 11 мая можно отправляться в другие города, но в эти же разрешённые часы. Мы можем поехать в Пальму навестить свекровь, но погулять по городу не получится. Хорошо, что хотя бы в машине вдвоём ездить разрешили!



Разные фазы карантина

— Сейчас у нас тепло, примерно +25, но загорать и купаться запрещено. Туристический сезон будет провальным. Хотя уже открылись рестораны на террасах, можно половину имеющихся столов расставить с соблюдением дистанции.

С 11 мая разрешили ­открывать отели, но нельзя пользоваться бассейном, рестораном, SPA. Для кого тогда их открывать? Туристов нет. Аэропорт работает, но рейсов мало. Между провинциями перемещаться нельзя. Из Барселоны на Майорку из-­за карантина не прилетишь. Выход из карантина проходит по фазам. Мы находимся в первой фазе, а Барселона — ещё в нулевой. Массового тестирования на коронавирус здесь нет, и пока об этом ничего не слышно. Но, скорее всего, перед выходом на работу всех станут тестировать.

Я хотела после закрытия сезона приехать в Калугу, к родным, к своим девчонкам, но теперь вряд ли это получится.