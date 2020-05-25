Калужанка рассказала, что творится во время эпидемии коронавируса в Испании

Калужанка Наталия Панкратова уже 4 года живёт в посёлке Санта-Понса на испанском острове Майорка.
— Это небольшой туристический посёлок, который находится в 20 км от Пальма-де-Майорка. Население — всего 10 тысяч человек, — рассказывает Наталия. — Весь остров состоит из больших поселений и поменьше. На Майорке всего один город — Пальма-де-Майорка, центр жизни. В Санта–Понса, где я живу, очень красиво: пальмы, сосны. Круглый год всё в цвету, сейчас много роз. Есть большой пляж с белоснежным песком и несколько небольших — в бухтах. Средиземное море прозрачное, чистое, в паре метров от берега видно дно.
Я работаю в отеле. Туристический сезон здесь начинается 1 мая. Но наш отель открылся в феврале, мы принимали туристов–велосипедистов. У них в это время специальные программы. Пока нет сильной жары, удобно ездить по острову на велосипедах.
В нашем отеле отдыхает много немцев и швейцарцев, но бывают и англичане, и ирландцы. А вот русских немного. Поэтому, чтобы работать здесь, надо знать английский, немецкий и испанский. Английский и испанский я знаю, сейчас учу немецкий, скоро экзамен на сертификат.
Курортная зона
— В Санта–Понса мы с мужем снимаем квартиру. Недвижимость на Майорке очень дорогая — курортная зона, купить что-то нереально, цены зашкаливают. За 100 тысяч евро можно приобрести только маленькую студию. Поэтому у всех в основном съёмное жильё. В посёлках, которые далеко от побережья, цены ниже. Но чтобы переехать, надо получить водительские права — пока их у меня нет.
Санта–Понса живёт в основном туристическим бизнесом: отели, рестораны, магазины. Зимой всё замирает. Конечно, открыты магазины, некоторые рестораны, идёт стройка, работают службы доставки, но те, кто занят в сфере туризма, три месяца дома. Это время нам оплачивают по определённой схеме: 70% от зарплаты. Если ты проработал год, пособие платят 3 месяца, если больше года — 5 месяцев.
Первую зиму я перенесла тяжело: дома здесь не отапливаются. Обогреватель у нас есть, но электричество дорогое, не сравнить с Россией. Я постоянно куталась в сто одёжек, но теперь привыкла к испанской зиме.
Перчатки обязательны, маски — нет
— 14 марта объявили ограничительный режим, одну из степеней чрезвычайного положения, и посадили нас по домам. Выходить можно было только в магазин, в аптеку и погулять с собакой в 100 м от дома. Если кто-то работал, на работу разрешалось. Открыты были только продуктовые магазины, в них же есть и бытовая химия, и табачные киоски, в которых в том числе и газеты продаются. Причём в первую неделю магазины были пустые — сметали всё. Гречку испанцы не едят и даже не знают, что это такое, её здесь нет. Скупали туалетную бумагу, мясо, замороженные продукты. Мы приехали в магазин, а там пустые полки. Но потом всё нормализовалось, сейчас дефицита нет, паника прошла. Но цены в магазинах поднялись. Подорожали фрукты, свинина — у испанцев это самые популярные продукты.
На улице приходилось соблюдать дистанцию — 2 метра. Обязательны перчатки. А маски — только в общественном транспорте. На улице или в магазине они рекомендуются, но не обязательны. Мы иногда надеваем, когда народу много, от греха подальше. Масок, кстати, сначала нигде не было. Теперь они продаются везде, и на них установлена фиксированная цена — 98 центов.
Перед входом в магазины стоят дезинфицирующие средства, можно побрызгать на руки, лежат одноразовые перчатки.
Я первую неделю работала, мне выдали сертификат, что могу ходить по улице. Было страшно приходить в отель: не знаешь, что за гости приехали, вдруг у них вирус. Тогда у нас почти 50% номеров было заселено. Мы уже начали в нормальном режиме работать. В течение недели всех туристов вывезли. Они, бедолаги, тоже попали. Вместо путешествия по Майорке сидели в своих номерах. К 20 марта остались занятыми всего 5 номеров, а потом отель закрыли.
Жёсткие меры
— Через неделю карантин стали ужесточать. В магазин стало можно выходить, чтобы закупиться на несколько дней. Если ты пошёл, например, только за бутылкой пива, могли оштрафовать.
По телефону, как в Италии, нас не отслеживали — по крайней мере, об этом не предупреждали. Да мы и не ходили никуда, до магазина только. Кто не соблюдал карантин, первый штраф — 600 евро, за повторное нарушение сумма штрафа возрастала.
Народу на улице никого не было. Посёлок пустой. Постоянно циркулировала полиция — на машинах, на мотоциклах. Несколько раз я видела армейские машины. Периодически пролетали полицейские и военные вертолёты.
Нам запретили ездить в машине по два человека, даже если вы муж и жена. Не разрешали ездить в другие города. Везде стояла полиция и проверяла.
Народ здесь дисциплинированный, сказали: сидеть дома, все и сидят. Каждый день в 8 вечера многие выходили на балконы и аплодировали врачам. Сейчас в это время разрешили прогулки, поэтому традиция аплодисментов постепенно уходит.
На улицах ни машин, ни людей.
В посёлке — красивые пейзажи: сосны, пальмы, виллы.
Не скучали
— Проблем с тем, чтобы сидеть дома, у меня не было. Ни я, ни муж по этому поводу не сокрушались. У нас живут кот и кошка, они нам скучать не дают. Я дома занимаюсь спортом, нашла на YouTube восточные танцы, чтобы быть в форме. Учу немецкий. А ещё надо убираться, поесть готовить. У нас есть друзья — семейная пара, они ждут ребёнка. Я так жалею, что у меня нет ниток под рукой, — тёплый плед им связала бы! Не понимаю людей, которые жалуются, что не могут придумать, чем себя занять. Занятие всегда найдётся!
Конечно, иногда хочется прогуляться, тем более что погода хорошая — солнце, тепло. А у нас из окна вид на море — очень красиво, это тоже спасает от депрессии!
Уже открываются летние рестораны — столики вынесли на улицу.
До июля не работаем
— Заражённых на острове немного. Такого кошмара, как на материковой Испании, в Мадриде, у нас не было. Статистика даётся не по посёлку, а по Балеарским островам (Майорка, Менорка, Ибица и Форментера). На начало мая зафиксировано 1953 случая коронавируса, 320 пациентов — в активной форме, 210 смертельных исходов. За вчерашний день прибавилось всего трое заболевших.
Карантин здесь продлили до 30 июня. На работу не ходим. Я получаю пособие: 70% от зарплаты, его оформляют работодатели. Деньги перечисляют на карту. Знаю, что некоторым за март ещё не перечислили. У нас остров — видимо, народу мало, всё быстро оформили. А на материке люди жалуются, что только в июне деньги получат. Но тем, кто нуждается в помощи и кому нечего есть, помогают специальные службы.
Из мер поддержки была заморозка по ипотеке, но с определёнными условиями, под которые не все попали. Подходящей отсрочки по оплате арендных платежей нет, нужно договариваться с хозяевами или обращаться в банк за беспроцентным кредитом на срок не более 6 месяцев именно на эту цель, но при этом тоже есть ряд условий. Заявления по кредитам рассматриваются долго, надо много документов собрать, подтвердить, что упал доход. Мы жильё снимаем и сами договаривались со своей арендодательницей (она немка и сейчас живёт в Германии), чтобы разрешила пока не платить.
На первой береговой линии стоят отели, но туристов в них нет.
Поехали на барбекю
— В мае начался процесс выхода из карантина. Заработали парикмахерские, открылись некоторые магазины одежды. Со 2 мая разрешили прогулки в определённые часы. Нас разделили на группы. Взрослым (с 14 до 70 лет) разрешено гулять и заниматься спортом с 6 до 10 утра и с 8 до 11 вечера. Пожилым людям можно выходить с 10 до 12 и с 19 до 20. Детям — с 12 до 19. А с 11 мая разрешили встречаться с родственниками, друзьями, но собираться вместе не больше 10 человек. Мы сразу на барбекю к друзьям поехали.
Также с 11 мая можно отправляться в другие города, но в эти же разрешённые часы. Мы можем поехать в Пальму навестить свекровь, но погулять по городу не получится. Хорошо, что хотя бы в машине вдвоём ездить разрешили!
Разные фазы карантина
— Сейчас у нас тепло, примерно +25, но загорать и купаться запрещено. Туристический сезон будет провальным. Хотя уже открылись рестораны на террасах, можно половину имеющихся столов расставить с соблюдением дистанции.
С 11 мая разрешили открывать отели, но нельзя пользоваться бассейном, рестораном, SPA. Для кого тогда их открывать? Туристов нет. Аэропорт работает, но рейсов мало. Между провинциями перемещаться нельзя. Из Барселоны на Майорку из-за карантина не прилетишь. Выход из карантина проходит по фазам. Мы находимся в первой фазе, а Барселона — ещё в нулевой. Массового тестирования на коронавирус здесь нет, и пока об этом ничего не слышно. Но, скорее всего, перед выходом на работу всех станут тестировать.
Я хотела после закрытия сезона приехать в Калугу, к родным, к своим девчонкам, но теперь вряд ли это получится.
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