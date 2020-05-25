В поселке Товарково появился скейт-парк.

Уникальный объект-первый в Дзержинском районе.

Его установили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в центральном парке поселка.

Это новая площадка для занятий экстремальными видами спорта. Работу над установкой начали еще год назад: подготовили основание, а затем поставили трамплины, горки и препятствия.

Актуальной и востребованной эта площадка будет не только для подростков, которые освоили скейты и трюковые самокаты, но и для совсем юных школьников и дошколят: конструкции отлично подойдут для катания на роликах и велосипедах.

Пока школьники ждут наступления теплых летних дней и радуются досрочным каникулам, а также готовятся к окончанию режима самоизоляции. Возможно, 1 июня- в День защиты детей, в скейт-парке будет многолюдно. Но первые посетители, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию, уже смогли опробовать новые конструкции.

Михаил Дмитриков, депутат Законодательного Собрания Калужской области: «К сожалению, масштабного праздника при открытии такого уникального комплекса не получилось, в связи с эпидемиологической ситуацией. Уверен, после снятия режима самоизоляции тут будут сотни и сотни детей с родителями. Очень правильно, что руководство поселка и области используют эту вынужденную «передышку» для того, чтобы подготовить комфортную и безопасную среду для активного отдыха детей и их родителей, по которому мы все так соскучились. Думаю, совсем скоро мы увидим заполненные и шумные площадки для досуга и развития детей на свежем воздухе. Это здорово! Я по-настоящему доволен!»

Тем временем в городе Кондрово тоже готовятся к «освоению» долгожданного подарка. Там создадут единую прогулочную зону «Сквер Фестивальный». Теперь на этой площадке будут проходить мероприятия на открытом воздухе, которые смогут объединить всех жителей города. Реализация программы рассчитана на два года. Сейчас первоочередная задача - подготовка коммуникаций: замена ливнёвки, укладка плитки и работа по освещению. А уже через год на подготовленном участке появятся сцена, амфитеатр и малые архитектурные формы. Каким будет сквер-решали сами местные жители.