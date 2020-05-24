В Калужской области пропала 78-летняя женщина

В субботу, 23 мая, ушла из дома и до сих пор не вернулась 78-летняя Альмира Булатова. Женщина проживает в Жукове.
Приметы: рост- 150 см, телосложение - худощавое, голубые глаза, седые волосы.
Была одета в синий пуховик, чёрные брюки, чёрные галоши, серый пуховый платок.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Напомним, что в Боровском районе продолжаются поиски 87-летнего мужчины, а в Калуге - 36-летнего.
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