В Калуге пропал 36-летний мужчина

18 мая ушёл из дома и до сих пор не вернулся 36-летний калужанин Андрей Котов.

Приметы: рост – 174 см, нормального телосложения, короткие, тёмно-русые волосы, глаза карие, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт-Калуга».

Особые приметы – шрам на правой щеке.

В чём был одет, неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52 или 112.