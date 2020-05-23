В Калуге пропал 36-летний мужчина

18 мая ушёл из дома и до сих пор не вернулся 36-летний калужанин Андрей Котов.
Приметы: рост – 174 см, нормального телосложения, короткие, тёмно-русые волосы, глаза карие, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт-Калуга».
Особые приметы – шрам на правой щеке.
В чём был одет, неизвестно.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52 или 112.
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