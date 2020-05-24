Коронавирус в Калужской области, новые данные на 24 мая: кому и когда начнут проводить тесты на антитела к COVID-19

В Калужской области 3246 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 123 за последние сутки.

854 человека выздоровели, из них 79 за последние сутки. 23 человека умерли.

2360 человек находится на лечении. Причём большей части из них госпитализация не понадобилась.

Больше всего случаев заболевания в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

Глава региона Владислав Шапша сообщил, когда в Калуге будут проводить тесты на антитела к covid.

- Лаборатории Калужской области с 25-26 мая приступают к проведению таких исследований. На первом этапе будут брать этот анализ у беременных женщин на последних сроках беременности при плановом посещении врача и у граждан, которые находятся в закрытых на самоизоляцию социальных учреждениях. Дальше планируем тестировать медиков, сотрудников ряда организаций, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей. При необходимости будем расширять перечень категорий тестируемых, - рассказал Шапша.