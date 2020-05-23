Стали известны подробности о новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 23 мая стало известно о новых смертях от коронавируса в Калужской области. Оперативный штаб подробнее рассказал о жертвах.

- Это житель Думиничского района 1948 года рождения и житель Обнинска 1947 года рождения, - говорится в сообщении.

Напомним, в Калужской области от коронавируса скончались уже 23 человека. Вылечились 854. Всего диагноз подтверждён у 3246 пациентов.

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