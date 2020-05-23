Коронавирус в Калужской области, новые данные на 23 мая: открытия магазинов придётся подождать

В Калужской области на данный момент подтвердили 3123 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 775 человек вылечились, 21 скончался.

На стадии лечения находятся 2327 пациентов. Причём большей части из них госпитализация не понадобилась.

Больше всего случаев заболевания в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

При этом Калужская область пока не готова начать первый этап снятия ограничений. По требованию Роспотребнадзора, для этого должны выполняться несколько показателей. И если по охвату тестами мы вписываемся в критерии, то свободных коек в больницах пока не хватает. Хотя в ближайшую неделю и планируется увеличение их количества.

Также в области слишком много новых случаев коронавируса, чтобы начать снимать ограничения: за последние четыре дня должно быть новых заболевших не больше, чем за предшествующие им четыре дня.

Первый этап снятий ограничений, напомним, предполагает, среди прочего, открытие непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров.

- Учитывая эпидемиологическую обстановку, мы пока не можем перейти к очередному этапу снятия ограничений, - рассказал в пятницу врио губернатора Владислав Шапша. - Но нужно как можно скорее этого добиться.

При этом, по его словам, уже сейчас возобновило работу 90% бизнеса. Работают 310 тысяч человек.

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