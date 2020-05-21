В Калуге перенесли шествие пограничников

В Калуге шествие пограничников 28 мая не состоится. Это связано с действующим в Калужской области режимом самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что праздничные мероприятия пройдут 1 июля – в День зелёной фуражки.

- В связи со сложившимися в этом году обстоятельствами, в связи с переносом традиционного шествия пограничников на 1 июля, каждому пограничнику стоит заранее обдумать небольшой круг лиц, с которыми необходимо встретиться 28 мая, - рассказали в калужской общественной организации «Пограничное братство». - Необходимо хорошо подготовиться к шествию и празднованию Дня пограничника, перенесённого на 1 июля. Стоит обратить внимание, что в случае продления властями города режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации на дни, включающие в себя дату – 1 июля, решением КРОО «Пограничное братство» празднование и шествие пограничников по городу будет вновь официально перенесено на более позднюю дату.

Как прошло шествие пограничников по центру Калуги в прошлом году, смотрите здесь.