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В Калуге перенесли шествие пограничников

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.05.2020 10:45 0 663
В Калуге перенесли шествие пограничников

В Калуге шествие пограничников 28 мая не состоится. Это связано с действующим в Калужской области режимом самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что праздничные мероприятия пройдут 1 июля – в День зелёной фуражки.

- В связи со сложившимися в этом году обстоятельствами, в связи с переносом традиционного шествия пограничников на 1 июля, каждому пограничнику стоит заранее обдумать небольшой круг лиц, с которыми необходимо встретиться 28 мая, - рассказали в калужской общественной организации «Пограничное братство». - Необходимо хорошо подготовиться к шествию и празднованию Дня пограничника, перенесённого на 1 июля. Стоит обратить внимание, что в случае продления властями города режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации на дни, включающие в себя дату – 1 июля, решением КРОО «Пограничное братство» празднование и шествие пограничников по городу будет вновь официально перенесено на более позднюю дату.

Как прошло шествие пограничников по центру Калуги в прошлом году, смотрите здесь.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.05.2020 10:45 0 663
Тэги: общество день пограничника коронавирус
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