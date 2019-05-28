Пограничники прошли шествием по центру Калуги – фоторепортаж

Утром во вторник, 28 мая, улица Кирова в Калуге стала центром празднования Дня пограничника.
Десятки бойцов вместе с семьями, собаками и даже двумя лошадьми прошли шествием к площади Победы в свой профессиональный праздник.
Участники шествия возложили цветы к Вечному огню, а затем перешли к памятнику погибшим воинам-интернационалистам.
Напомним, Пограничная охрана РСФСР была учреждена 28 мая 1918 года. Позже эта структура стала Федеральной пограничной службой России. Она была создана Указом президента 30 декабря 1993 года. В 2003 году ФПС РФ перешла в ведение ФСБ — пограничных войск России. Сейчас она именуется «Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
Россия на данный момент имеет наибольшее количество стран-соседей в мире — 18. Это Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, КНР, Монголия, КНДР, Абхазия и Южная Осетия. Только морская граница у России с Японией и США.
Главными отличительными знаками российских пограничников служат фуражка со светло-зелёной тульей, светло-зелёный берет и тельняшка со светло-зелёными полосами.
Уважаемые читатели, а как вы относитесь к обязательной службе в армии? Расскажите в комментариях!
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