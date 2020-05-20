Без хлеба куска и жизнь тоска

Выбираем вкусный и качественный продукт.

Рацион современного человека достаточно разнообразен, чего в нем только нет – от роллов и пиццы до заморских морепродуктов! Вкусовые предпочтения людей со временем меняются, неизменным остается одно – любовь к хлебу. Без него не обходятся ни ежедневные завтрак, обед и ужин, ни праздничное застолье.

Ни дня без хлеба

Моя бабушка – ребенок войны - трепетно относилась не то, что к каждому кусочку, к каждой крошке: собирала их все до одной со стола и тут же отправляла в рот. Для нас, детей 90-х, выстоять очередь за хлебом – настоящий квест. Донести до дома целую буханку было нереально, хрустящая корочка уничтожалась всего в нескольких шагах от магазина.

Но тогда и производитель хлеба был один, и продукция была довольно скупая. Сейчас от разнообразия хлебобулочных изделий глаза разбегаются. А производителей и не счесть.

Мы решили выяснить, какой хлеб предпочитают калужане. Наше издание провело опрос в социальных сетях. Он показал, что 57% читателей выбирают хлеб крупных местных производителей, 21% - в маленьких пекарнях, остальные пекут хлеб сами. Опрос вызвал бурное обсуждение. В частности, некоторые респонденты рассказывали, что они покупают хлеб в небольших пекарнях у дома, другие - у районных производителей. Но тут же посыпались комментарии, что таких производств в районах нет. Мы решили выяснить, а откуда хлеб попадает на наши прилавки.

Сомнительная альтернатива

Вот и в моем районе открылась небольшая пекарня. Заходишь – и цепенеешь от хлебного аромата. Присмотришься – одноразовой маски и перчаток на продавце нет, хлеб лежит без упаковки, а из соседней двери, которая ведет, по всей видимости, в «цех», выглядывают, улыбаясь, гастарбайтеры. На них не только нет специальной одежды - даже волосы у девушек не убраны под косынку.

- Да не там ты смотришь, - говорит свекровь. – Вон в соседнем доме открылся магазин, туда привозят хлеб из Бабынинского района.

Звоню друзьям: «Представляете, у нас стали продавать хлеб из вашего района». - «Здесь хлеб с таким названием не продается. Да у нас и хлебокомбината нет!». - «Как же так?» - «Странная ты, это же просто название. Марка. Ты можешь печь булки у себя дома, а назвать «Миргородский хлеб». Такой привет Гоголю!»

Не поверив друзьям, я отправилась в магазин. Продавщица клялась и божилась, что хлеб из района каждый день к ним привозят. Точный адрес производства, правда, назвать так и не смогла.

- Да зачем это вам? Вы попробуйте-ка лучше! – увещевала она меня.

- А почему он у вас без упаковки?

- В упаковке хлеб сопреет. Будет уже не таким вкусным.

- Но ведь это негигиенично! Тем более сейчас, когда велика опасность подхватить коронавирус.

- Или покупайте, или уходите! Нечего мне тут нотации читать! – рассердилась женщина.

В итоге нам удалось выяснить, что «Бабыниснкий хлеб» никакого отношения к Бабынинскому району не имеет.

Решила я пройтись по таким же небольшим магазинчикам - нигде хлеба в герметичной упаковке не нашла. В лучшем случае при мне его клали в одноразовые полиэтиленовые пакеты. Как везли до магазина и раскладывали на прилавке, лучше не думать, аппетит сразу пропадает.

Что делать? Не возвращаться же домой без хлеба. Зашла в сетевой магазин, а тут лежат герметично упакованные буханки и батоны от крупных производителей и пекарен.

На безопасности не экономят

Условия труда и даже выпуск хлеба в период распространения коронавируса на крупных предприятиях, выпускающих хлеб, изменились. Так, например, сейчас в магазины вообще не поступает хлеб с заводов без упаковки. А у всех сотрудников, прежде чем они выйдут на линию, измеряется температура.

Об этом, между прочим, я прочла на странице в соцсетях у главы региона Владислава Шапши. Обработка цехов проходит еще строже - с применением безопасных для людей, но губительных для вирусов дезинфицирующих средств. Проводится регулярная дезинфекция и помещений, и автотранспорта, перевозящего продукцию. Все сотрудники - в масках и перчатках.

Да и продукция у крупных производителей проверена не только временем, но и сотрудниками лаборатории. Можно быть уверенным в ее безопасности и качестве, смело давать даже маленьким детям.

- Видимо, все новое – это хорошо забытое старое, - подумала я, отрезая краюху черного хлеба.