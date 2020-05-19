В Калуге подростков будут штрафовать за нарушение карантинного режима

Сегодня, 19 мая, прокуратура Калужской области опубликовала обращение к родителям несовершеннолетних детей в связи с распространением на территории региона новой коронавирусной инфекции.

В частности, там говорится, что после досрочного окончания учебного года родители все равно должны следить за тем, чтобы их дети как можно меньше контактировали с другими детьми, без необходимости не покидали места проживания, а в общественных местах использовали средства индивидуальной защиты дыхания.

В обращении также указывается, что за бесцельное нахождение вне дома граждане, достигшие 16-летнего возраста, могут быть привлечены к административной ответственности. Наказывать штрафами будут и родителей, которые халатно относятся к своим обязанностям в условиях карантина.

Все новости по теме коронавируса собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.