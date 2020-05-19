Калужанин вернулся с Сейшел, но не согласен с двухнедельным карантином в Людиново

Как мы рассказывали, Владислав Шапша подписал постановление, согласно которому все прибывшие из-за границы жители Калужской области обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Ранее они могли находиться на самоизоляции дома.

В число людей, вынужденных поехать в санаторий в Людиново, попал и калужский бизнесмен Станислав Буров.

Станислав должен был вернуться в Калугу с Сейшельских островов ещё в марте. Но из-за коронавируса границы оказались закрытыми. Мужчина вместе с другими россиянами пытался вернуться домой. По словам Станислава, всех иностранцев в срочном порядке вывозили с островов, в итоге там остались только русские, украинцы и белорусы.

- Не осталось ничего другого, как заказать чартерный рейс. С помощью посольства нашли такой самолёт. И оказалось, что согласовать вылет можно менее, чем за неделю. Нас вывезли по цене билета в 915 евро, - рассказывает Станислав.

За несколько дней до вылета ему позвонил представитель Калужской области в Москве и объяснил, что по прибытии в Россию Станислав домой не отправится.

- Я объяснил, что у меня есть бюллетень из посольства, согласованный с Министерством здравоохранения Сейшельских островов, где указано, что мы прошли естественный карантин и прибываем из региона, где нет ни одного случая COVID-19. Но мне сказали, это неважно, есть правило, есть постановление, поэтому я поеду в Людиново.

Станислав предупредил, что добровольно в обсервацию не отправится.

В аэропорту в Москве после заполнения всевозможных анкет ему выдали постановление главного санитарного врача Москвы и Московской области, где в пункте выбранного места обсервации он заполнил свой домашний адрес, но Станислава до специального автомобиля принудительно сопроводили полицейские. В машине его ждали медсестра и водитель. Они и отвезли калужанина в Людиново.

- Общался я и с заместителем губернатора. Когда я попросил объяснить логический довод, почему я нахожусь здесь, он мне сказал, что у него нет комментариев, это просто правила. Я ему ответил: «Очень легко говорить, что это просто правила, когда вы находитесь в кабинете. Если бы мы поменялись, вы бы, наверное, по-другому говорили». – «Я не ездил на Сейшельские острова».

Станислав обратился в прокуратуру. Он не понимает, почему в каждом регионе свои правила, почему вернувшиеся вместе с ним нижегородцы поехали домой.

- Должна быть единая норма. Фактически мы находимся в 14-дневном заключении. Мы ничего не можем сделать, - отмечает он. - Меня, незараженного, привезли в то место, где потенциально могут быть заражённые. Также меня уведомили о том, что никаких тестов на выявление коронавируса со мной проводить не будут, будут только проверять температуру, что легко можно делать в домашних условиях.

За комментариями мы обратились в министерство здравоохранения Калужской области. Там пояснили, что обязательная обсервация положена по постановлению правительства №200.

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