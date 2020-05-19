$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Калужанин вернулся с Сейшел, но не согласен с двухнедельным карантином в Людиново

Елена Французова
Опубликовано: 19.05.2020 10:27 6 1807
Калужанин вернулся с Сейшел, но не согласен с двухнедельным карантином в Людиново

Как мы рассказывали, Владислав Шапша подписал постановление, согласно которому все прибывшие из-за границы жители Калужской области обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Ранее они могли находиться на самоизоляции дома.

В число людей, вынужденных поехать в санаторий в Людиново, попал и калужский бизнесмен Станислав Буров.

Станислав должен был вернуться в Калугу с Сейшельских островов ещё в марте. Но из-за коронавируса границы оказались закрытыми. Мужчина вместе с другими россиянами пытался вернуться домой. По словам Станислава, всех иностранцев в срочном порядке вывозили с островов, в итоге там остались только русские, украинцы и белорусы.

- Не осталось ничего другого, как заказать чартерный рейс. С помощью посольства нашли такой самолёт. И оказалось, что согласовать вылет можно менее, чем за неделю. Нас вывезли по цене билета в 915 евро, - рассказывает Станислав.

За несколько дней до вылета ему позвонил представитель Калужской области в Москве и объяснил, что по прибытии в Россию Станислав домой не отправится.

- Я объяснил, что у меня есть бюллетень из посольства, согласованный с Министерством здравоохранения Сейшельских островов, где указано, что мы прошли естественный карантин и прибываем из региона, где нет ни одного случая COVID-19. Но мне сказали, это неважно, есть правило, есть постановление, поэтому я поеду в Людиново.

Станислав предупредил, что добровольно в обсервацию не отправится.

В аэропорту в Москве после заполнения всевозможных анкет ему выдали постановление главного санитарного врача Москвы и Московской области, где в пункте выбранного места обсервации он заполнил свой домашний адрес, но Станислава до специального автомобиля принудительно сопроводили полицейские. В машине его ждали медсестра и водитель. Они и отвезли калужанина в Людиново.

- Общался я и с заместителем губернатора. Когда я попросил объяснить логический довод, почему я нахожусь здесь, он мне сказал, что у него нет комментариев, это просто правила. Я ему ответил: «Очень легко говорить, что это просто правила, когда вы находитесь в кабинете. Если бы мы поменялись, вы бы, наверное, по-другому говорили». – «Я не ездил на Сейшельские острова».

Станислав обратился в прокуратуру. Он не понимает, почему в каждом регионе свои правила, почему вернувшиеся вместе с ним нижегородцы поехали домой.

- Должна быть единая норма. Фактически мы находимся в 14-дневном заключении. Мы ничего не можем сделать, - отмечает он. - Меня, незараженного, привезли в то место, где потенциально могут быть заражённые. Также меня уведомили о том, что никаких тестов на выявление коронавируса со мной проводить не будут, будут только проверять температуру, что легко можно делать в домашних условиях.

За комментариями мы обратились в министерство здравоохранения Калужской области. Там пояснили, что обязательная обсервация положена по постановлению правительства №200.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 19.05.2020 10:27 6 1807
Тэги: коронавирус общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Старт XI благотворительного интернет-аукциона "Красота детской души!""
29 апр 2020 13:20
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭТНОМИР: выход сотрудников на работу будет поэтапный и максимально безопасный.
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
«Ростелеком» установил максимальное количество камер для юридических лиц
ЭТНОМИР открывает летний сезон возможностью бронирования проживания на длительный срок
«Ростелеком» предлагает все тарифы «Вызов» за один рубль
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Какой хлеб вы предпочитаете больше других? 
Всего проголосовало: 250
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать ручные часы: классика или современные инновации?
Как выбрать выжигатель по дереву и для чего он нужен?
Несколько полезных советов как выучить химию

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru