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«Полный бардак!» Известный калужский акушер-гинеколог раскритиковал организацию медпомощи беременным с коронавирусом

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 15.05.2020 13:03 38 5174

Накануне вечером в социальных сетях появилось видео, записанное с участием известного в Калуге акушера-гинеколога Бориса Казаряна – врача Калужского городского роддома. Именно это лечебное учреждение принимает сейчас беременных женщин с коронавирусной инфекцией. Их размещают в старом двухэтажном корпусе, где также находится обсервационное отделение.

Казарян считает решение властей организовать инфекционное отделение на базе городского роддома не просто ошибкой, а преступлением.

- С самого начала пандемии руководство города, министерства здравоохранения приняло не то чтобы ошибочную, а преступную тактику! – убеждён доктор. – Ни в одном регионе нет такого, чтобы с акушерской патологией и коронавирусных принимали в обычном городском роддоме. Их принимают в перинатальном центре, где имеются боксированные палаты. У нас есть великолепный специализированный перинатальный центр, в котором имеются специальные боксы, специальный отдельный выход, туалеты. А здесь один туалет на всё отделение. Никаких боксов нет. Они (пациентки. – Прим. ред.) все там смешиваются. Это кошмар! Куда смотрел Роспотребнадзор?!

По словам Бориса Казаряна, он писал об этом и врио губернатора Владиславу Шапше, и в министерство здравоохранения, но к его мнению не прислушались.

- Они даже не вникли и сразу отфутболили этот вопрос городскому роддому! Двухэтажный корпус у нас, в котором ни одной боксированной палаты нет. Там могут лежать и коронавирусные женщины, и обычные, с температурой. Тесты готовятся четыре-пять дней. Они (беременные женщины – Прим. ред.) находятся в тесном контакте, могут друг друга перезаражать, не говоря уже о медицинском персонале, который ходит из одного корпуса в другой. Полный бардак! И когда он закончится, неизвестно.

Также Борис Казарян утверждает, что врачам, которые работают с ковидными пациентками, тесты на коронавирус не делают.  

- 2 мая я, например, дежурил с доктором, которая развозила коронавирусных больных, - говорит доктор. – Она, естественно, заболела. Лежит сейчас с коронавирусом в Москве, в инфекционной больнице. Мне тест не делали. Видно, их не хватает. А если это делают, то по неделям ждать (результата анализа. – Прим. ред.).

Выразил Казарян сомнение и по поводу обещанных правительством страны компенсаций врачам, которые работают с коронавирусными больными.

- Чтобы врачу получить эти 80 тысяч, ему нужно месяц жить в Коммунарке! – говорит он. – Поминутно смотрят, кто сколько проработал с коронавирусными. Просто так никакие деньги не заплатят.

Мы направили видеозапись в пресс-службу правительства Калужской области с просьбой прокомментировать информацию, озвученную врачом.

- К сожалению, информация в ролике приведена с искажением и не соответствует действительности, - ответили нам в министерстве здравоохранения региона. – Хочется отметить, что горздравотдел не существует уже почти 10 лет и куда обращался доктор акушер-гинеколог, вызывает вопрос.

Согласно федеральным рекомендациям, на базе перинатальных центров размещение ковид-пациенток запрещено. В связи с этим министерством здравоохранения Калужской области был определён городской роддом для приёма пациенток с ковид и подозрением на ковид.

В связи с тем, что это могут быть пациентки с преждевременными родами, сформирована дежурная бригада из врачей-неонатологов и реаниматологов из перинатального центра, которая в случае необходимости выезжает в городской роддом и оказывает помощь.

Городской роддом имеет все необходимые средства индивидуальной защиты. Определены обсервационные палаты и отделения. Тестирование врачей проводится согласно постановлению Роспотребнадзора. Готовность теста занимает один – иногда два дня. Регулярному тестированию подлежат медработники которые работают в «красной зоне» ковид-стационаров.

Контактные подлежат тестированию только при наличии признаков ОРВИ, повышения температуры, наличия данных на пневмонию на КТ или рентгене.

Если доктор Казарян Борис Варлушевич действительно находился в контакте с пациентом, у которого диагностирован ковид, то он должен был самоизолироваться дома на 14 дней и поставить в известность врача участковой поликлиники. Однако по какой- то причине он на работе.

По информации, представленной в видеообращении, министерством здравоохранения Калужской области будет проведена проверка. В случае выявления нарушений будут приняты все необходимые меры в полном объёме.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 15.05.2020 13:03 38 5174
Тэги: коронавирус общество здравоохранение борис казарян
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