В Калужской области 19 человек с коронавирусом подключили к ИВЛ

На 14 мая в Калужской области зафиксировано 2213 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 404 человека выздоровело, 19 умерли. Продолжают лечение 1790 человек. При этом в стационарах находится 713 калужан, остальные остаются дома под наблюдением врачей.

Из тех пациентов, кто лежит в больницах, 304 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, на инвазивной ИВЛ – 19 человек, заявили на заседании оперативного штаба.

К началу июня в Калужской области планируется развернуть 1737 коек для лечения пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции составляет 1,2 при норме 1 для перехода к первому этапу снятия ограничений. Свободный коечный фонд в области - 40,4%.

Тем временем

В Калужской области назвали размер выплаты медикам, которые заразятся коронавирусом. Подробности.

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