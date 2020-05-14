В Калуге продезинфицировали горуправу

В Калужской области в условиях эпидемии коронавируса сотрудники МЧС продолжают дезинфицировать здания.

В среду, 13 мая, провели обработку зданий и прилегающих территорий 1 батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД, МБУ «Калугаблагоустройство», Министерства строительства и ЖКХ, областного военкомата, отдела полиции № 2, трёх зданий горуправы Калуги, Сухиничского дома-интерната для престарелых и инвалидов, пожарно-спасательных частей №23 в Сухиничах, № 67 в Шлиппово, № 58 в Середейском.

- Всего за день сотрудники МЧС продезинфицировали около 10 000 квадратных метров зданий и территорий, - отмечают в пресс-службе регионального управления.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что четыре сотрудника городской управы Калуги заразились коронавирусом.

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