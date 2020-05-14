Котики в самоизоляции: ищем самых забавных!

Период самоизоляции продлили до 31 мая. Будем надеяться, в последний раз. Но пока сидим дома, давайте дарить себе и окружающим хорошее настроение и позитив. А кто лучше всего подходит на роль раздаривателя добра и радости? Конечно же, котики!

Потому мы объявляем новый фотоконкурс «Котики в самоизоляции». Присылайте нам фото и видео своих любимцев, и авторы самых забавных и активных получат от нас бесплатную пиццу! Присылать фото и ссылки на свое видео вы можете на почту perekrestok@kp.kaluga.ru Либо в наши группы в соцсетях:

Итоги мы будем подводить каждую неделю вплоть до того момента, как самоизоляция закончится и нас всех выпустят на свободу.