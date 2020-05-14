В Калужской области медикам задержали выплаты за коронавирус

Вечером в среду, 13 мая, на заседании оперативного штаба в Калуге обсудили вопрос получения выплат медиками, задействованными в борьбе с коронавирусными. Как рассказал врио губернатора Владислав ШАПША, деньги люди должны были получить до праздников, однако этого не произошло.

- Очень важно, чтобы сейчас не осталось врачей, среднего медицинского и вспомогательного персонала, водителей, которые перевозят заболевших, - никого, кто бы был несправедливо забыт, пусть даже по какой-то технической причине, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Если вдруг будут появляться вопросы, с каждым из них необходимо разбираться до конца. С каждым случаем, с каждым обращением сотрудников, которые посчитают, что что-то не так сделано. Средства, которые перечислили в учреждения здравоохранения, их работники должны были получить раньше. К сожалению, до праздников этого сделать не удалось. Прошу в отношении тех, по чьей вине это произошло, сделать соответствующие выводы. У нас впереди еще будут выплаты, и с ними нельзя затягивать. Все должно решаться своевременно.

По состоянию на 12 мая все средства были перечислены на счета больниц, 13 мая – на зарплатные счета медицинских работников, за исключением Боровской ЦРБ, заявили на заседании оперштаба.

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