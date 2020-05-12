Калужские врачи жалуются, что долго ждут тестирования на коронавирус

В понедельник, 12 мая, на заседании областного правительства в Калуге глава региона Владислав Шапша сообщил, что у нас ежедневно делается более 700 анализов на коронавирус.

И.о. министра здравоохранения Калужской области Алан Цкаев отметил, что повальное увлечение тестированием приводит к тому, что врачей долго не могут проверить.

- Нарастает количество тестов, но там, где мы должны, чтобы человек вышел на работу, мы не можем. У нас проблема с кадрами, а мы не можем взять мазки, - отметил Цкаев.

И.о. министра рассказал, когда необходимо тестировать на коронавирус:

- Мазки берутся только при клинических проявлениях. Диагноз устанавливает доктор на основании клиники, анамнеза, данных лабораторных, рентгенологических, компьютерной томографии. Если у человека клиническая картина пневмонии, тогда берётся у него анализ. То же самое с контактными.

- Я прошу Роспотребнадзор в первую очередь обследовать врачей, чтобы решить те проблемы, которые сегодня накапливаются, чтобы выйти на работу, - согласился с Цкаевым глава региона Владислав Шапша.

Тем временем

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