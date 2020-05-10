В Калуге скончался известный баскетбольный судья

В Калуге на 60-м году жизни скончался известный баскетбольный судья и тренер Юрий Александрович ГОМЕЛЕВ. Похороны прошли в воскресенье, 10 мая, в Литвиново, сообщает Федерация баскетбола Калужской области.

- Его отлично знала вся баскетбольная общественность, он подготовил немало игроков, как судья обслуживал матчи различных уровней, - отмечают в федерации. - Имел звание «Судья 1-ой категории по баскетболу».

Тренерской деятельностью Гомелев занимался с 2007 по 2018 годы. Его ученики неоднократно выигрывали различные турниры и часто поднимались на пьедестал.