В Калужской области продлили масочный режим

Как мы уже рассказывали, в Калужской области до 31 мая продлили режим повышенной готовности. В этот период калужане по-прежнему должны придерживаться самоизоляции. Не будут работать торговые центры, кафе, рестораны, непродовольственные магазины.

Кроме того, до 31 мая продлён масочный режим, рассказал вечером 7 мая на заседании консультативного совета врио губернатора Владислав Шапша. Калужане обязаны надевать маски во всех общественных местах. В том числе в магазинах и транспорте.

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