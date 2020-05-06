В Калуге зацвела сакура

В калужском парке культуры и отдыха вновь зацвела сакура. Правда, в этом году полюбоваться её цветением смогут лишь посетители Троицкого кафедрального собора.

Вход в парк для остальных людей закрыт.

Как мы рассказывали, в конце марта в Калуге из-за угрозы распространения коронавируса были закрыты для посещения все парки.

Аллею заложили во время приезда делегации японских предпринимателей в 2011 году.