В Калуге зацвела сакура

В калужском парке культуры и отдыха вновь зацвела сакура. Правда, в этом году полюбоваться её цветением смогут лишь посетители Троицкого кафедрального собора.
Вход в парк для остальных людей закрыт.
Как мы рассказывали, в конце марта в Калуге из-за угрозы распространения коронавируса были закрыты для посещения все парки.
Аллею заложили во время приезда делегации японских предпринимателей в 2011 году.
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