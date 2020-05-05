Заболевшие коронавирусом дети переносят болезнь в лёгкой и средней форме

Во вторник, 5 мая, глава региона Владислав Шапша рассказал о том, как в Калужской области проходит лечение детей, заразившихся коронавирусом. В настоящее время в инфекционной больнице таковых двое.

По словам Шапши, они находятся там с родителями.

- Заболевание у них проходит в легкой и средней формах тяжести, - говорит он.

Также Шапша сообщил последнюю информацию о том, чем именно лечат сейчас и чем будут лечить в будущем заболевших COVID-19 калужан.

- Стационары Калужской области обеспечены препаратами, рекомендованными для лечения коронавирусом: гидроксихлорохином, калетрой и широким спектром антибиотиков, - говорит Владислав Шапша. - Сейчас ведём работу по обеспечению ими аптек в необходимых количествах. Недавно вышедшим шестым протоколом, утвержденным Минздравом РФ, рекомендовано использование тоцилизумаба и сарилумаба. Решаем вопрос с федеральными министерствами о поставке их в регион. Все эти препараты применяются исключительно по назначению врача. Самолечение недопустимо!