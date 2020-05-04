Магазины предложили закрывать из-за покупателей без масок

- Мы так никогда не выберемся из пандемии! – с таких слов начинается обращение главы региона Владислава Шапши к калужанам, которое он опубликовал вечером воскресенья, 3 мая, в соцсетях.

По его словам, в магазинах Калужской области постоянно нарушается масочный режим.

- Да, сотрудники магазинов, как правило, в масках, - пишет Шапша. - Но многие покупатели находятся в магазинах без масок! Это угроза для жителей области.

Он дал поручение министерству конкурентной политики и Роспотребнадзору поработать с торговыми точками. Им предложат не обслуживать посетителей до тех пор, пока они не наденут маску. А если же магазины не будут выполнять эти требования, их накажут, вплоть до закрытия.

- Соблюдение масочного режима в общественных местах должно быть безусловным, - подчеркивает глава Калужской области Владислав Шапша.