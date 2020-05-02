Калужские власти: врачи не торгуют коронавирусом

В социальных сетях начала появляться информация о том, что врачи предлагают родственникам заболевших ОРВИ или умерших написать диагноз COVID-19 за деньги.

Правительство Калужской области сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

- Диагноз устанавливается после проведения лабораторных и КТ-исследований. В случае, если установлен положительный диагноз и требуется госпитализация, пациент направляется в специализированную клинику. Если человек умер и возникают сомнения в диагнозе, его анализы направляются на дополнительную экспертизу. Следует отметить, что установленный диагноз COVID-19 не влечёт за собой каких-либо преференций ни лечебному учреждению, ни родственникам пациента, - сообщает правительство.

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