Полицейские объяснили, почему не пускают калужан в бор

Наш читатель в «Народных новостях » жаловался, что полиция не пускает людей в бор.

- Проезжали мимо бора и увидели наряды полиции с автоматами, - пишет nikol. -Это что? В бору, где расстояние между людьми намного больше, чем в магазинах и в общественном транспорте, да и воздух наполнен целебными для лёгких фитонцидами, гулять запрещено.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба УМВД России по Калуге.

- Наши сотрудники проводят профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, недопущению массового скопления граждан в условиях самоизоляции, - сообщили в полиции. - Гражданам напоминают о том, что они должны находиться дома. Кроме того, в регионе введён особый противопожарный режим. Ограничено посещение не только бора, но и других лесов, запрещено разведение костров.

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