Посещения калужского бора ограничат

Постановлением горуправы в Калуге с 3 апреля в связи с угрозой распространения лесных пожаров был введен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные меры пожарной безопасности. В связи с чем в бору и других калужских лесах ограничивается пребывание людей и въезд в леса на автотранспорте.

Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники Калужской лесничества и Калугаблагоустройство.

Фото: горуправа Калуги.