Калужан просят не выпивать на майских праздниках

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в четверг, 30 апреля, опубликовало рекомендации калужанам накануне майских праздников.

- Следует продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, - подчёркивают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать гостей в собственном доме, отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, для общения и поздравления с праздниками использовать средства связи.

Если всё же вы решили выехать за город, необходимо придерживаться следующих правил:

отдать предпочтение личному транспорту или такси,

в общественном транспорте использовать маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра,

после касания общедоступных поверхностей обрабатывать руки кожным антисептиком,

не дотрагиваться необеззараженными руками до лица,

не есть в общественном транспорте.

На даче калужан просят не общаться с соседями.

Кроме этого, нельзя забывать про клещей, у которых начался активный сезон.

- Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19, - подчёркивают в Роспотребнадзоре. - При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и вызовите врача.

Тем временем

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