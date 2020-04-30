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Калужан просят не выпивать на майских праздниках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.04.2020 16:14 4 1209
Калужан просят не выпивать на майских праздниках

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в четверг, 30 апреля, опубликовало рекомендации калужанам накануне майских праздников.

- Следует продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, - подчёркивают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать гостей в собственном доме, отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, для общения и поздравления с праздниками использовать средства связи.

Если всё же вы решили выехать за город, необходимо придерживаться следующих правил:

  • отдать предпочтение личному транспорту или такси,
  • в общественном транспорте использовать маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра,
  • после касания общедоступных поверхностей обрабатывать руки кожным антисептиком,
  • не дотрагиваться необеззараженными руками до лица,
  • не есть в общественном транспорте.

На даче калужан просят не общаться с соседями.

Кроме этого, нельзя забывать про клещей, у которых начался активный сезон.

- Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19, - подчёркивают в Роспотребнадзоре. - При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и вызовите врача.

Тем временем

Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 965. За сутки прибавилось сразу 120 пациентов. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.04.2020 16:14 4 1209
Тэги: общество коронавирус праздники
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