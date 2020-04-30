Калужан просят не выпивать на майских праздниках

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в четверг, 30 апреля, опубликовало рекомендации калужанам накануне майских праздников.
- Следует продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, - подчёркивают в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать гостей в собственном доме, отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, для общения и поздравления с праздниками использовать средства связи.
Если всё же вы решили выехать за город, необходимо придерживаться следующих правил:
На даче калужан просят не общаться с соседями.
Кроме этого, нельзя забывать про клещей, у которых начался активный сезон.
- Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19, - подчёркивают в Роспотребнадзоре. - При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и вызовите врача.
Тем временем
Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 965. За сутки прибавилось сразу 120 пациентов. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!