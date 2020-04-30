Калужан пустят на переправы только в масках

В пятницу, 1 мая, в Калуге заработают лодочные переправы через Оку. Их будет две: на улице Воробьевской и в деревне Некрасово.

График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

- Обращаем внимание пассажиров, что в связи с введенными ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, допуск граждан на переправы будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты - масок, - сообщили нам в городской управе.

Тем временем

Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 965. За сутки прибавилось сразу 120 пациентов. Подробности.

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