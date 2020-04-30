В Калуге казаки начали бороться с коронавирусом

В Калуге на борьбу с коронавирусом вышли конные казаки.
- Конный разъезд практически ежедневно обходит территорию лесополосы, прилегающей к дачным участкам, жилым многоэтажным домам и автокооперативам микрорайона Северный, - сообщает Центральное казачье войско.
Казаки объясняют калужанам, почему необходимо соблюдать самоизоляцию и рассказывают правила поведения в лесу.
Тем временем
Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 965. За сутки прибавилось сразу 120 пациентов. Подробности.
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