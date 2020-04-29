Больных коронавирусом выявили в Калужской областной больнице

В среду, 29 апреля, стало известно, что в отделении плановой кардиологии в Калужской областной больнице в Анненках было выявлено четыре пациента с коронавирусом.

- О каждом пациенте, который находился в контакте с этими больными, мы сообщили по месту жительства для установки наблюдения за ними и забора анализов, - сообщили нам в министерстве здравоохранения Калужской области. – Сотрудники отделения обследованы, находятся на самоизоляции под наблюдением. Отделение полностью обработано и в настоящее время продолжает работу.

В минздраве добавили, что пациенты с коронавирусом поступают в приёмное отделение областной больницы ежедневно. Только за прошедшие сутки в инфекционную больницу в Калуге было отправлено трое таких больных.

Тем временем

В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.

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