Тула ввела цифровые пропуска: как получить разрешение на въезд жителям Калужской области

В Тульской области с 30 апреля вводят систему цифровых пропусков для въезда или выезда. Чтобы попасть в соседний регион, нужно будет получать разрешение и жителям Калужской области.
Как оформить пропуск для поездки в Тульскую область:
Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска».
Гражданин, выезжающий или въезжающий в регион, самостоятельно может оформить пропуск на 24 часа для:
С цифровым пропуском необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
При отсутствии пропуска человека не пустят на территорию Тульской области и могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Проверять наличие разрешения на въезд и выезд будут сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.
Отметим, что без пропуска можно будет проехать только в двух случаях:
Ранее, напомним, в Тульской области было введено правило 14-дневной самоизоляции при въезде. Однако транзитом через этот регион можно следовать без выполнения данного требования.
Блокпост полиции установлен на 71 километре дороги Калуга - Тула в районе Першино.
Тем временем
В Калужской области ввели обязательный масочный режим. Контролировать выполнение этой нормы будет полиция. Подробности.
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