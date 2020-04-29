Тула ввела цифровые пропуска: как получить разрешение на въезд жителям Калужской области

В Тульской области с 30 апреля вводят систему цифровых пропусков для въезда или выезда. Чтобы попасть в соседний регион, нужно будет получать разрешение и жителям Калужской области.

Как оформить пропуск для поездки в Тульскую область:

Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» на телефон. Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете). Выбрать цель выезда или въезда в регион; Получить QR–код в мобильном приложении или на сайте propusk.gosuslugi.ru, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне, либо распечатать.

Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска».

Гражданин, выезжающий или въезжающий в регион, самостоятельно может оформить пропуск на 24 часа для:

осуществления трудовой деятельности (если работодатель не имел технической возможности оформить пропуск). При этом предприятие должно относиться к отраслям, чья деятельность не приостановлена, и у сотрудника должна быть справка от работодателя по специальной форме;

получения помощи врачей в медицинских организациях;

поездки по личным и семейным делам.

С цифровым пропуском необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

При отсутствии пропуска человека не пустят на территорию Тульской области и могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Проверять наличие разрешения на въезд и выезд будут сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Отметим, что без пропуска можно будет проехать только в двух случаях:

при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

детям до 14 лет при следовании с родителями.

Ранее, напомним, в Тульской области было введено правило 14-дневной самоизоляции при въезде. Однако транзитом через этот регион можно следовать без выполнения данного требования.

Блокпост полиции установлен на 71 километре дороги Калуга - Тула в районе Першино.

Тем временем

В Калужской области ввели обязательный масочный режим. Контролировать выполнение этой нормы будет полиция. Подробности.

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