Владислав Шапша лично проверил ситуацию на станции скорой помощи в Калуге

В последнее время в социальных сетях пользователи активно обсуждали различные ситуации, связанные с работой медучреждений. Некоторые вопросы вызывали у них раздражение. В частности, заявлялось, что у бригад медиков, которые отправляются на вызовы, нет средств индивидуальной защиты. Глава Калужской области Владислав ШАПША поручил профильным чиновникам разобраться в ситуации и сам в понедельник, 27 апреля, побывал на станции скорой помощи на улице Кибальчича в Калуге.

Руководство службы и медицинские чиновники докладывали руководителю области, что описанные в жалобах проблемы решены или решаются в рабочем порядке. Но Владиславу Шапше было важно услышать информацию о ситуации в скорой помощи из первых уст.

Он обратился к сотрудникам станции с просьбой решать любые конфликтные ситуации с уважением друг к другу и к пациентам, поскольку условия экстремальные и все в регионе сейчас заняты одним общим делом: остановкой распространения коронавируса и возврату к нормальной жизни.

В тот же день калужским медикам передали автомобиль скорой помощи на базе «Citroёn Jumper». Его подарил гендиректор завода «ПСМА Рус» Николя Фебве.

Уже после встречи на своих страницах в соцсетях Владислав Шапша тепло высказался о медиках.

- Мама моего друга работала на скорой, - написал он. - Всегда восхищался ее преданностью профессии. И таких медиков - большинство. Уважения люди в белых халатах заслуживали всегда, а в нынешних условиях они просто настоящие герои. - Посетил подстанцию скорой медицинской помощи в Калуге на улице Кибальчича. «Средства защиты есть, их достаточно, закупили заранее, в начале пандемии», - показали свои запасы сотрудники подстанции. Но если такие проблемы будут возникать - решать будем немедленно. А вот работают медики сейчас реально на износ, в зоне повышенного риска. Отдыхать некогда. Они спасают человеческие жизни.