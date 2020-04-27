$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Владислав Шапша лично проверил ситуацию на станции скорой помощи в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2020 22:11 2 349
Владислав Шапша лично проверил ситуацию на станции скорой помощи в Калуге

В последнее время в социальных сетях пользователи активно обсуждали различные ситуации, связанные с работой медучреждений. Некоторые вопросы вызывали у них раздражение. В частности, заявлялось, что у бригад медиков, которые отправляются на вызовы, нет средств индивидуальной защиты. Глава Калужской области Владислав ШАПША поручил профильным чиновникам разобраться в ситуации и сам в понедельник, 27 апреля, побывал на станции скорой помощи на улице Кибальчича в Калуге.

Руководство службы и медицинские чиновники докладывали руководителю области, что описанные в жалобах проблемы решены или решаются в рабочем порядке. Но Владиславу Шапше было важно услышать информацию о ситуации в скорой помощи из первых уст.

Он обратился к сотрудникам станции с просьбой решать любые конфликтные ситуации с уважением друг к другу и к пациентам, поскольку условия экстремальные и все в регионе сейчас заняты одним общим делом: остановкой распространения коронавируса и возврату к нормальной жизни.

В тот же день калужским медикам передали автомобиль скорой помощи на базе «Citroёn Jumper». Его подарил гендиректор завода «ПСМА Рус» Николя Фебве.

Уже после встречи на своих страницах в соцсетях Владислав Шапша тепло высказался о медиках.

- Мама моего друга работала на скорой, - написал он. - Всегда восхищался ее преданностью профессии. И таких медиков - большинство. Уважения люди в белых халатах заслуживали всегда, а в нынешних условиях они просто настоящие герои. - Посетил подстанцию скорой медицинской помощи в Калуге на улице Кибальчича. «Средства защиты есть, их достаточно, закупили заранее, в начале пандемии», - показали свои запасы сотрудники подстанции. Но если такие проблемы будут возникать - решать будем немедленно. А вот работают медики сейчас реально на износ, в зоне повышенного риска. Отдыхать некогда. Они спасают человеческие жизни.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2020 22:11 2 349
Тэги: область коронавирус здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк оказал помощь школьникам
Сегодня 18:43
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Как изменилась работа в сети Интернет за время самоизоляции
Андрей Костин - о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%
Андрей Костин - о предложениях по совершенствованию поддержки населения и отраслей экономики
ВТБ принял более 3 тысяч заявок по льготной ипотеке на 8 млрд рублей
«Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса
Умеешь работать на технике Ростсельмаш? Получи «Ладу»!
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А в вашем доме проводили дезинфекцию подъездов? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Где купить хорошую дверь по доступной цене? Сотрудничество с компанией «Маркет-двери»
Где купить качественную металлочерепицу по доступной цене
Причины популярности футбола

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru